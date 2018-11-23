«Вор должен сидеть в тюрьме»: пользователи соцсетей ответили на призыв Браудера исключить Россию из Интерпола

Москва, 23 ноября. Пользователи соцсетей ответили на призыв основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к парламенту Канады исключить Россию из Интерпола.

Громкое заявление финансист сделал по видеосвязи во время выступления перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента. Браудер обвинил Москву в систематических нарушениях правил Интерпола и призвал Канаду приостановить работу России в системе международной полиции также, как РФ «была временно отстранена от Олимпийских игр», сообщает Газета.ru.

Российские пользователи соцсетей ответили на слова Браудера, напомнив про его собственное темное прошлое.

«Видно, прихватили его русские расследования за ядра», — предположил Георгий Головлев.

«Вор должен сидеть в тюрьме», — ответил словами классика пользователь nrmpui.

Этот крючконосый аферист ещё не сидит? — Дмитрий Теплов (@KillerKennedi) November 23, 2018

«Если бы Россия нарушала правила международной полицейской организации, Браудер уже давным-давно оказался бы в РФ и за решеткой, осужденный не заочно и уже сдавал бы всех пособников, по делу Магнитского. Разразился бы международный скандал!» — подчеркнула пользователь wladawladi_79.

«Шапка горит? Понимает, что если доказательства будут неопровержимы, то неизбрание нашего соотечественника на пост главы Интерпола ни чего не изменит», — написала Уважаемая.

Это прелестно! Международный преступник, призывает Интерпол....!? ????????????Хотя....после получения "белыми касками ИГИЛ"1 премии "Оскар"....удивляться, вроде и нечему..... — Марго Матвеева (@MargoRitautro) November 23, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.