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Рада приняла госбюджет Украины на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП

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Рада приняла госбюджет Украины на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП

Киев, 23 ноября. Парламент Украины в пятницу принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП. Как говорится в сообщении законодательного органа, бюджет был принят с инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Проект поддержали 240 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе говорится, что расходы на оборону и безопасность составят на уровне 5,3% ВВП, или около 7,5 миллиарда долларов​​​. Киев, согласно бюджету, обещает поднять минимальную заработную плату на 12%, она должна составить 4,173 тысячи гривен (около 149 долларов). Прожиточный минимум на Украине должен вырасти до 2,27 тысячи гривен (около 72 долларов) или на 9,4% и к концу года.

Ранее сообщалось, что проект бюджета Украины с увеличением на треть расходов на оборону поступил в Раду. Кабинет министров внес законопроект бюджета на 2019 года 15 сентября. В соответствии с документом, рост ВВП Украины в следующем году составит 3%, а уровень инфляции достигнет 7,4%. В проекте закона заложен дефицит бюджета на уровне 2,2% ВВП. Теперь проект закона рассмотрит парламент.

Рада приняла госбюджет Украины на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП

Автор: Алия Садыкова
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