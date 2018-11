Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку «Короля Льва»

Москва, 23 ноября. Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку мультфильма «Король Лев». Ролик появился на YouTube.

В трейлере показано начало мультфильма, когда обитатели саванны сбегаются к скале, чтобы посмотреть на рождение львенка – наследника короля. Наставник короля поднимает львенка Симбу над головой и показывает животным.

Звучит песня Circle of Life, которая была саундтреком «Короля Льва», вышедшего в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Disney снимает новый фильм «Король Лев». Представители кинокомпании Disney заявили, что решение перезапустить «Короля Льва» основывается на удачных показателях других подобных проектов: «Книги джунглей», «Малефисенты» и «Золушки», а также вероятном успехе сказки «Красавица и Чудовище», которая выйдет в прокат в 2017 году.

Сообщается также, что поклонники этого мультфильма в новой картине услышат все те же мелодии и песни, которые использовались в оригинале, среди которых Can You Feel the Love Tonight, за который мультфильм ранее получил «Оскар». Также за эту песню фильм получил две премии «Грэмми».