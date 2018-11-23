«Это очередная провокация»: эксперт рассказал, зачем Украине понадобилась граница в Азовском море

Москва, 23 ноября. Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов рассказал, зачем Украине понадобилась граница в Азовском море.

Специалист отметил, что морские границы регламентируют не отдельные государства, а международное право, но Украина, вероятно, решила от этих соглашений отойти. Он назвал заявление Киева провокацией и предположил, что руководство страны стремится еще сильнее расшатать отношения с РФ.

«В данном случае совершенно очевидно, что это очередная провокация, которая идет со стороны Киева. То же самое можно сказать и о захвате наших судов в Азовском море, и в отношении многих других проблем. Это заявление следует рассматривать как часть кампании по подрыву всех нормальных правовых отношений между Украиной и Россией», — цитирует Соколова журнал «Слово и Дело».

Политолог считает, что громкие заявления украинского руководства также должны привлечь внимание прессы и мирового сообщества, которые стали терять интерес к Киеву.

«Тактика ведения психологической войны требует постоянных действий, поэтому регулярно придумываются новые поводы. Украинскому руководству без конфликтов с Москвой жить невозможно, а иначе население Украины предъявит счет собственному правительству, ведь жить становится все труднее. Давно известно: война – лучший способ избежать внутренних конфликтов», — заключает эксперт.

Ранее первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что для «обеспечения безопасности» в Азовском море Украине следует принимать радикальные действия. По словам Лупакова, Киев в первую очередь должен «немедленно расторгнуть» договор о совместном с Москвой использовании Азовского моря. После этого, по плану офицера, следует «провести делимитацию украинской границы в Азовском море».

В России считают, что Украина нарочно нагнетает ситуацию в регионе. Ранее Газета.ru сообщила, что представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в том, что он прикрывается ситуацией вокруг Азовского моря.