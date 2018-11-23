«Медведь с ними еще был»: россияне посмеялись над новым «доказательством» Лондона по «делу Скрипалей»

Лондон, 23 ноября. Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, во время их пребывания в Солсбери. В сообщении Скотланд-Ярда говорится, что это записи с камер слежения двух подозреваемых. Кроме того, была опубликована фотография флакона, в котором якобы находилось отравляющее вещество. Как объяснили в Лондоне, видео якобы показывает, как Боширов и Петров перемещались по столице Великобритании в день отравления Скрипалей. В ведомстве уточнили, что на ролике представлены снимки «специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов». Как подчеркнули в Скотланд-Ярде, расследование продолжается.

Россияне посмеялись над новым «доказательством» Лондона по «делу Скрипалей»

«О чем сей опус? Предъявите живые показания якобы живых Скрипалей о их собственном перемещении в тот день, в хронологической последовательности!» — написал пользователь Руслан Чепига-ДеБоширов.

«Что-то не понял. Ну гуляют два мужика по окрестностям. На мобильники снимают местные виды. Рядом фото разобранного флакона. Ну а где доказательства злодеяний-то?» — согласился Простой Пират.

«Простой Пират, а каких вообще злодеяний говорите, если Скрипали живы, где доказательства, что они вообще были отравлены хоть кем-то», — ответила ему Елена Премудрая.

«Елена Премудрая, ну хоть каких-нибудь уже. Хотя бы маленьких злодеяний…Там вроде Боширов на одном видео плюнул. Может это оно? Доказательство?», — посмеялся комментатор Простой Пират в ответ.

«А исправить время на фото, так ума и не хватило», — заключил Дмитрий Антонов.

«Где Скрипали? Убили, чтобы молчали, и никто бы не узнал правду? Даже свои СМИ к ним не пускают, значит их уже точно нет», — предположил sovetnikovat.

«Химическая опера. Часть третья. Подберите сопли, джентльмены, на вас весь мир смотрит и смеется», — ответил Edward Beatle Пост.

«Костерок с «делом Скрипалей» тухнет, поэтому Лондон буквально умоляет подкинуть в костерок каких-угодно поленцев. Похоже, Европа уже не считает версию Лондона «наиболее вероятной», да и Brexit на носу», — уточнил osip spasov spasov.

«Да поняли мы уже… На голове буденовка была, размахивали красным флагом, матерились по-русски, а в руках был флакон духов на котором было написано крупными буквами «Novichоk made in Russia». Да чуть не забыл, медведь с ними еще был, на балалайке играл, пьяный. Вот он всю операцию ФСБ и завалил. Но уже наказан, ликвидировали», — пошутил Дмитрий Антонов.

«Дмитрий Антонов, еще они мазали дверные ручки и скамейки гречневой кашей», — подхватил шутку elefphant.

«Я одного не пойму. Почему при таком изобилии камер они не засняли их «на месте преступления»? Подумаешь, два мужика бодрым шагом гуляют по городу. А предложение в первоисточнике обратиться в полицию, «если вы видели розовую бутылочку 4 марта», вообще попахивает шизофренией», — подчеркнула Елена Алферова.

«Новые приключения Петрова и Васечкина! Видели может этот советский фильм для детей? А это английская версия», — написал Анатолий Семенов.

«Вообще эту всю историю придумали люди с ограниченным мышлением. И продолжают раскручивать. Заказные убийства организуются и исполняются до банальности просто. Пистолет с глушителем или нож. А здесь чуть ли не генералов отправили в Англию мазать ручку двери, за которую еще неизвестно кто возьмется и возьмется ли вообще. С таким наслаждением раскручивается эта версия без единого доказательства, просто противно. И самое главное, постановка организована в городе, где расположена лаборатория по разработке химического оружия. Лучше не придумать. Также действуют и «белые каски» в Сирии. Их уже давно уличили, но политики из Англии сценарий не меняют и все продолжается в том же духе. Люди то не все дураки», — считает korneeff.kolia .

Напомним, что в четверг было опубликовано интервью, которое россияне Руслан Боширов и Александр Петров дали главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. По словам Петрова и Боширова, они являются бизнесменами, а в Солсбери перед отравлением Скрипалей были с туристическими целями.

Скрипали были отравлены 4 марта. Лондон без доказательств обвиняет в этом Россию.