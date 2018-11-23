В Израиле пожаловались на раскрытый над Сирией «защитный зонт» России

Москва, 23 ноября. После потери самолета-разведчика Ил-20 Россия дала Израилю понять, что привычное для Тель-Авива положение дел осталось в прошлом. Об этом пишет колумнист газеты Haaretz Амос Харель.

Специалист утверждает, что у Израиля из-за России возникли сложности. Изменился тон на призванной предотвратить инциденты в воздухе горячей линии. В то же время российская авиация и ПВО стали вести себя более агрессивно на территории Сирии.

Но большее беспокойство колумниста вызывает интерес России к событиям в Ливане. По мнению Хареля, уже раскрытый над Сирией российский «защитный зонт» может накрыть и эту страну. Тогда ситуация станет еще более сложной для Израиля, заключает автор.

Ранее Газета.ru сообщала, что после поставок в Сирию российских комплексов С-300 бригадный генерал сирийской армии Хасан Ахмад Хасан назвал вероятность успеха будущих ракетных атак Израиля минимальной.