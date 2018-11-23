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Украина потратит более 150 млн долларов на выборы в 2019 году

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Украина потратит более 150 млн долларов на выборы в 2019 году

Киев, 23 ноября. Украина в 2019 году потратит более 150 миллионов долларов на проведение президентских и парламентских выборов.

С заявлением на тему выступили в министерстве финансов Украины, опубликовав соответствующий пост в аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«На выборы народных депутатов и президента Украины в бюджет на 2019 год заложено 4,3 миллиардов гривен», — говорится в сообщении.

При этом, по сообщениям из украинского ЦИК, только на проведение выборов главы государства планируется потратить более 83 млн долларов.

Напомним, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, парламентские выборы должны пройти в конце октября.

Автор: Константин Терехов
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