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Верховный суд РФ допустил изъятие единственного имущества у должников

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Верховный суд РФ допустил изъятие единственного имущества у должников

Москва, 23 ноября. Верховный суд России допустил изъятие единственного жилого имущества у должников.

Как сообщает «Интерфакс», прецедент был создан после вынесения ВС решения по делу некоего Анатолия Фрущака. Коллегия суда удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, которые разрешили должнику сохранить пятикомнатную квартиру.

Дело в том, что в апреле прошлого года Фрущак направил в московский Арбитражный суд заявление с просьбой о признании банкротом, которое было удовлетворено и начата процедура реализации имущества. 

Тогда же мужчина ходатайствовал об исключении из конкурсной массы его квартиры общей площадью почти 200 квадратов, пояснив, что это его единственное жилье. Ходатайство было удовлетворено. 

Позднее в Верховный суд поступила кассационная жалоба от кредитора должника Андрея Кузнецова, который просил отменить судебные акты ввиду того, что в действиях должника были признаки недобросовестности и злоупотребления. 

После совещания коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила акты нижестоящих судов. Обособленный спор был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Автор: Константин Терехов
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