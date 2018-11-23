Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»

Берлин, 23 ноября. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил на требование МИД Германии закрыть сайт «Миротворец», заявив, что ресурс имеет частное происхождение и Киев не несет за него ответственность. Обширную статью Мельника публикует Die Welt.

МИД Германии ранее осудил включение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу сайта «Миротворец». Шредера занесли в «черный список» за «антиукраинскую пропаганду» и «покушение на суверенитет Украины».

Дипломат отметил, что «юридическая свобода действий» руководства Украины в данном случае ограничена, так как «затрагивается вопрос свободы слова». По мнению Мельника, включение экс-канцлера ФРГ в «список врагов Украины» вызвано словами Шредера о неизбежности признания воссоединения Крыма с Россией мировым сообществом.

«Однако Украина готова всерьез продолжать переговоры по проблеме «Миротворца» с немецкими партнерами. Лично я считаю, что печально известный список является неуместным», — заключил Андрей Мельник.

Сайт «Миротворец» стал известен благодаря скандальным публикациям данных ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, украинских и иностранных граждан, которых авторы ресурса считают «изменниками родины». Весной 2016 года сайт опубликовал списки украинских и иностранных журналистов, которые ранее получали аккредитацию ДНР и ЛНР, указав их контактные данные. После этого некоторые из журналистов стали получать угрозы.

Ранее Газета.ru сообщила, что в базу данных сайта «Миротворец» был внесен один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс. Причиной послужило одно из интервью Уотерса, в котором он заявил о существовании множества «договоров и бумаг», по которым Россия имеет все права на Севастополь. Авторы сайта увидели в словах музыканта «антиукраинскую пропаганду», «участие в попытках легализации аннексии Крыма» и «покушение на территориальную целостность Украины».