Украинский политолог рассказал, что приближенные к Порошенко люди бегут из страны

Киев, 23 ноября. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, что приближенные к президенту Украины Петру Порошенко люди бегут из страны.

Размышлениями на тему известный политолог поделился в интервью изданию News.ru, напомнив, что политическая ситуация на Украине в преддверии президентских выборов продолжает накаляться.

«Порошенко делает все, чтобы повысить свои упавшие рейтинги. Его невнятная и абсурдная политика повлияла на благосостояние простых граждан с негативной точки зрения», — заявил эксперт.

При этом, как поясняет руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии, о том, что Порошенко вряд ли переизберется понятно абсолютно всем – и рядовым гражданам, и так называемой «элите».

«Порошенко фактически готов к худшему сценарию развития событий. В том случае, если победит Юлия Тимошенко, то все политики нынешнего правительства, а также приближенные к главе государства люди, окажутся за решеткой», — цитирует Погребинского издание «Политпазл».

Именно по этому, резюмирует эксперт, соратники и приближенные к Порошенко готовят для себя «запасной аэропорт». Во-первых, никому не понятно, кто придет на Украине к власти. Во-вторых, также не ясно, какой будет политика нового главы государства.

Напомним, о том, что шансы Петра Порошенко одержать победу на предстоящих выборах президента Украины уменьшаются с каждым днем, и куда сбежит пока еще глава государства, пишут и украинские СМИ.