Жительница США выжила после «внутреннего обезглавливания»

Мичиган, 23 ноября. Жительница американского города Сидар-Спрингз Лила Делайн смогла выжить после так называемого «внутреннего обезглавливания».

О случившемся рассказывает журнал Newsweek, напоминая, что инцидент произошел в августе текущего года, когда в автомобиль женщины врезалась другая машина, в результате чего позвоночник Лилы отделился от черепа.

Как говорят врачи, американке удалось выжить благодаря мужу, который сразу после дорожно-транспортного происшествия бросился к жене и держал ее голову до приезда врачей.

После проведенной операции Лила Делайн была полностью парализована, однако спустя какое-то время пошла на поправку и сейчас уже может стоять, ходить и выполнять упражнения.