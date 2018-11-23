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Жительница США выжила после «внутреннего обезглавливания»

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Жительница США выжила после «внутреннего обезглавливания»

Мичиган, 23 ноября. Жительница американского города Сидар-Спрингз Лила Делайн смогла выжить после так называемого «внутреннего обезглавливания».

О случившемся рассказывает журнал Newsweek, напоминая, что инцидент произошел в августе текущего года, когда в автомобиль женщины врезалась другая машина, в результате чего позвоночник Лилы отделился от черепа.

Как говорят врачи, американке удалось выжить благодаря мужу, который сразу после дорожно-транспортного происшествия бросился к жене и держал ее голову до приезда врачей.

После проведенной операции Лила Делайн была полностью парализована, однако спустя какое-то время пошла на поправку и сейчас уже может стоять, ходить и выполнять упражнения.

Автор: Константин Терехов
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