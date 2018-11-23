Зампред ЕП заявил о невозможности принимать серьезные решения по Сирии или Ливии без России

Рим, 23 ноября. Ни одно принципиальное решение по проблемам Средиземноморского региона в целом, Сирии и Ливии в том числе, нельзя принять без участия России, считает заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Фабио Массимо Касталдо.

Политик отметил, что Россия «убедительно подтвердила» роль международного игрока первого плана в «большом Средиземноморье», и ни одно принципиальное решение в этом регионе без участия Москвы принять невозможно.

«Ни одно серьезное, принципиальное решение по Сирии, по Ливии, в целом по проблемам, связанным с достижением мира и благополучия в этом регионе, невозможно принять без непосредственного участия России», — заявил Касталдо.

Политик призвал рассматривать Россию как «часть решения проблем» и подчеркнул, что обеспечение коллективной безопасности на континенте возможно только при участии РФ.

Необходимость диалога с Россией в регионе также признали в США. Ранее Газета.ru сообщила, что представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что между военными РФ и США в Сирии необходим «разговор».