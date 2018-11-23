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Лукашевич прокомментировал переброску Украиной комплексов С-300 в Донбасс

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Лукашевич прокомментировал переброску Украиной комплексов С-300 в Донбасс

Москва, 23 ноября. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал переброску Украиной зенитно-ракетных комплексов С-300 в Донбасс.

По словам дипломата, слова которого приводит РИА Новости, такие действия со стороны киевских властей в очередной раз доказывают, что на Украине не сбрасывают со счетов силовое решение конфликта.

«Вместо конкретных шагов по политико-дипломатическому урегулированию Киев продолжает искусственно нагнетать военную напряженность в Донбассе», — пояснил Лукашевич.

По словам постпреда РФ при ОБСЕ, яркое тому свидетельство – переброска Киевом к границам Донецкой и Луганской народных республик крупнокалиберной артиллерии, РСЗО «Ураган», ЗРК «Бук» и С-300, а также американских образцов вооружений».

Автор: Константин Терехов
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