Российский тяжелый беспилотник «Охотник» разогнался на испытаниях до 200 км/ч

Москва, 23 ноября. В ноябре текущего года российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» совершил на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода первую пробежку, набрав скорость 200 км/ч.

«Опытный образец БЛА «Охотник» в ноябре впервые пробежал по «взлетке» Новосибирского авиазавода, набрав 200 км/ч в соответствии с программой испытаний. Подъем в воздух не выполнялся», — цитирует собеседника в авиастроительной отрасли ТАСС.

Источник издания отметил, что руление набор скорости и остановку беспилотник выполнил полностью автономно. До конца года «Охотник» совершит на взлетной полосе авиазавода еще несколько пробежек без отрыва от земли.

Напомним, Вооруженные силы России разрабатывают тактику защиты военных баз от групповых налетов беспилотников. Ранее «Известия» сообщали, что действия в условиях массированного удара БПЛА будут отрабатываться на всех крупных учениях со следующего года.