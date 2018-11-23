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Сирия: создание водохранилища в провинции Латакия завершится к 2020 году

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Сирия: создание водохранилища в провинции Латакия завершится к 2020 году

Дамаск, 23 ноября. Возведение водохранилища в сирийской провинции Латакия планируется завершить к 2020 году.

С заявлением на тему перед журналистами выступил директор департамента водных ресурсов сирийского региона Хасан Набиль, добавив, что этот объект станет последним в государственной программе строительства гидротехнических сооружений в стране.

«После запуска водохранилища мы обеспечим водой 40 деревень — это, как минимум, 40 тысяч человек. В этом районе больше не будет дефицита питьевой воды и воды для полива садов и огородов», — констатировал чиновник.

Как пишет «Газета.ru», проект водохранилища, который рассчитан на два миллиона кубических метров воды, разработали специалисты из России. Кроме того при строительстве объекта используются материалы российского производства.

Автор: Константин Терехов
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