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Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года

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Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года

Москва, 23 ноября. Правительство России утвердило подготовленный Минэкономразвития прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В прогнозе предусматривается плавное укрепление реального курса национальной валюты до 2036 года и стабильная инфляция в РФ на уровне 4%, сообщил ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В правительстве отметили, что необходимо уточнить ряд положений прогноза, в том числе его соответствие уровню инфляции в краткосрочном периоде, прогнозу социально-экономического развития России на 2019-2021 годы и соотношению пенсий и реальной заработной платы.

Ранее «Известия» сообщили, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, какие последствия ждут Россию в случае возможного падении цен на нефть до 35 долларов за баррель, усиления санкций и оттока капитала.

Автор: Виктор Мальцев
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