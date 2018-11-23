Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года

Москва, 23 ноября. Правительство России утвердило подготовленный Минэкономразвития прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В прогнозе предусматривается плавное укрепление реального курса национальной валюты до 2036 года и стабильная инфляция в РФ на уровне 4%, сообщил ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В правительстве отметили, что необходимо уточнить ряд положений прогноза, в том числе его соответствие уровню инфляции в краткосрочном периоде, прогнозу социально-экономического развития России на 2019-2021 годы и соотношению пенсий и реальной заработной платы.

Ранее «Известия» сообщили, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, какие последствия ждут Россию в случае возможного падении цен на нефть до 35 долларов за баррель, усиления санкций и оттока капитала.