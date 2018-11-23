Депутат Госдумы от Крыма рассказал форуму ООН об успехе межнациональной политики в России

Женева, 23 ноября. Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек назвал взаимоуважение и заботу друг о друге главными составляющими успеха межнациональной политики России. Заявление депутат сделал на Форуме по вопросам прав человека, демократии и верховенства права в Отделении ООН в Женеве

По словам Бальбека, «российская цивилизация смогла сплотить множество этносов, разные конфессии в единую монолитную российскую нацию». Депутат отметил, что успех российской межнациональной политики основан на «взаимоуважении и заботе друг о друге».

Говоря о Крыме, он подчеркнул, что на полуострове существует тесное взаимодействие глав религиозных и национальных общин, органов власти и «просто авторитетных людей различных конфессий и национальностей». Бальбек напомнил, что большинство мечетей в регионе были вне правового поля на протяжении десятилетий, но теперь передаются Духовному управлению мусульман Крыма.

Депутат также сообщил, что при главе республики Сергее Аксенове действуют межнациональный и межконфессиональный советы. Это позволяет иметь «прямой канал коммуникации с высшим должностным лицом в регионе» разным этносам и конфессиям.