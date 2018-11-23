Опубликован список возможных изменений в правилах футбола

Москва, 23 ноября. Международный совет футбольных ассоциаций опубликовал список возможных изменений в правилах футбола.

Как сообщает пресс-служба спортивной организации, о том, что надо менять в игре №1 во всем мире, на днях члены совета обсуждали на встрече в Шотландии. В итоге было принято несколько рекомендаций.

Во-первых, игроки, которых меняют, должны уходить с поля через ближайшую боковую или лицевую линию, а не как сейчас – по центру поля с обязательным касанием футболиста, выходящего на замену.

Во-вторых, голкиперы во время исполнения 11-метрового удара на линии ворот смогут оставлять только одну ногу. Сейчас же во время пенальти обе ноги вратаря должны быть на этой самой линии.

В-третьих, в случае принятия поправок в футбольные правила та или иная команда будет наказываться желтыми или красными карточками не только за нарушения со стороны футболистов, но и официальных лиц клуба.

В-четвертых, члены международного совета футбольных ассоциаций предложили разрешить разыгрывать мяч в пределах штрафной площади во время исполнения свободного удара.

В-пятых, было решено отказаться от измененного порядка исполнения послематчевых 11-метровых ударов, при котором команды исполняли бы пенальти не поочередно — так называемая схема «AB-BA».

В-шестых, члены совета договорились о том, что назрела необходимость более детально прописать, в каких случаях попадание мяча в руку в штрафной площади будет наказываться 11-метровым ударом, а в каких – не будет.

Добавим, что окончательно вопрос о принятии изменений правил футбола будет рассмотрен на ежегодном собрании Международного совета футбольных ассоциаций в марте будущего года.