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Технологии

На МКС проведут испытания ракетных двигателей на иоде

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На МКС проведут испытания ракетных двигателей на иоде

Москва, 23 ноября. На российском сегменте МКС проведут эксперименты по исследованию электроракетных двигателей, в которых в качестве рабочего тела используется иод.

Эксперимент требуется для разработки и отработки технических решений, а также «исследования технологий запуска и работы электроракетной двигательной установки (ЭРДУ) на рабочем теле иод в космосе». Кроме того, целью экспериментов станет отработка технологии испытаний двигателей в составе транспортного грузового корабля «Прогресс» и МКС. Об этом со ссылкой на научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш сообщает РИА Новости.

По данным издания, электроракетные двигатели с использующим в качестве рабочего тела иод ранее не испытывались в условиях реального космического полета. Между тем, они могут стать самыми массовыми ЭРДУ всего через три-пять лет.

Автор: Виктор Мальцев
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