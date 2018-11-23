На МКС проведут испытания ракетных двигателей на иоде

Москва, 23 ноября. На российском сегменте МКС проведут эксперименты по исследованию электроракетных двигателей, в которых в качестве рабочего тела используется иод.

Эксперимент требуется для разработки и отработки технических решений, а также «исследования технологий запуска и работы электроракетной двигательной установки (ЭРДУ) на рабочем теле иод в космосе». Кроме того, целью экспериментов станет отработка технологии испытаний двигателей в составе транспортного грузового корабля «Прогресс» и МКС. Об этом со ссылкой на научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш сообщает РИА Новости.

По данным издания, электроракетные двигатели с использующим в качестве рабочего тела иод ранее не испытывались в условиях реального космического полета. Между тем, они могут стать самыми массовыми ЭРДУ всего через три-пять лет.