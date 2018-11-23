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Разведку у границ России в течение недели вели 10 летательных аппаратов

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Разведку у границ России в течение недели вели 10 летательных аппаратов

Москва, 23 ноября. Разведку у границ Российской Федерации в течение последней недели вели 10 летательных аппаратов.

Такие данные приводит печатный орган отечественного министерства обороны – газета Вооруженных Сил РФ «Красная звезда». При этом подчеркивается, что нарушений воздушного пространства нашей страны за отчетный период допущено не было.

Также сообщается, что истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны совершили четыре вылета. В целом же за неделю российские летчики выполнили 145 летных смен.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе сообщалось, что 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России.

Автор: Константин Терехов
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