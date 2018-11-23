В полиции отследили путь пропавшего актера из «Улиц разбитых фонарей»

Самара, 23 ноября. Сотрудники самарской полиции смогли отследить путь пропавшего актера из сериала «Улицы разбитых фонарей».

По данным регионального портала 63.ru, режиссер Тольяттинского молодежного драматического театра Олег Куртанидзе уехал в Новосибирск, в правоохранительных органах смогли установить это с помощью биллинга.

«Мы очень надеемся, что он вернется», — заявил директор культурного учреждения Владимир Коренной.

Как напоминает «Газета.ru», Олег Куртанидзе, сыгравший в нескольких сериях «Улиц разбитых фонарей», пропал в середине месяца. По словам его родных, последний раз мужчина выходил на связь 15 ноября.