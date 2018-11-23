В полиции отследили путь пропавшего актера из «Улиц разбитых фонарей»
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Самара, 23 ноября. Сотрудники самарской полиции смогли отследить путь пропавшего актера из сериала «Улицы разбитых фонарей».
По данным регионального портала 63.ru, режиссер Тольяттинского молодежного драматического театра Олег Куртанидзе уехал в Новосибирск, в правоохранительных органах смогли установить это с помощью биллинга.
«Мы очень надеемся, что он вернется», — заявил директор культурного учреждения Владимир Коренной.
Как напоминает «Газета.ru», Олег Куртанидзе, сыгравший в нескольких сериях «Улиц разбитых фонарей», пропал в середине месяца. По словам его родных, последний раз мужчина выходил на связь 15 ноября.