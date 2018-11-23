Россияне рассказали, что нужно для укрепления социальной справедливости

Москва, 23 ноября. Большинство граждан России считают, что укреплению социальной справедливости в стране будут способствовать борьба с коррупцией, внимание к простым людям и принцип «закон един для всех». Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ подготовил исследование о том, как, по мнению россиян, добиться социальной справедливости в стране. О необходимости в первую очередь бороться с коррупцией заявили 14% опрошенных. Внимание к простым людям и принцип «закон един для всех» считают наиболее действенной мерой для укрепления соцсправедливости 11% респондентов. О необходимости повышения пенсий и зарплат заявили 9% опрошенных, приводит данные исследования РИА Новости.

Более половины респондентов (54%) считают, что уровень социальной справедливости в стране за последний год не изменился. О том, что общество стало менее социально справедливым заявили 28% опрошенных, обратного мнения придерживаются 16% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 29% респондентов утверждают, что политика руководства России способствует укреплению социальной справедливости. Что власти скорее препятствуют ей заявили 30% опрошенных.

Опрос проводился по заказу Центра социального проектирования «Платформа» 5 ноября текущего года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Исследователи использовали метод телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.