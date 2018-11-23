США призвали союзников отказаться от оборудования китайской Huawei

Вашингтон, 23 ноября. Соединенные Штаты Америки призвали союзников отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei.

Как пишет Wall Street Journal, Вашингтон с таким призывом обратился к провайдерам беспроводной связи и интернета в Германии, Италии и Японии, где, собственно, находятся американские военные базы.

Представители Соединенных Штатов Америки настаивают, что оборудование из Китайской Народной Республики может стать угрозой для кибербезопасности и обещают оказать помощь в приобретении альтернативных устройств связи.

Как напоминает «Газета.ru», минувшей зимой представители специальных служб США дали показания в сенате, заявив, что смартфоны китайских производителей несут риск для безопасности американских покупателей.