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Кабмин определится с мерами борьбы с бедностью в первой половине 2019 года — Голикова

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Кабмин определится с мерами борьбы с бедностью в первой половине 2019 года — Голикова

Москва, 23 ноября. Правительство в первой половине 2019 года определится с комплексом дополнительных мер по поддержке семей с детьми и борьбе с бедностью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Думаю, окончательное решение по комплексу дополнительных мер будем принимать в первом полугодии 2019 года», — сообщила Голикова в интервью «Российской газете».

Вице-премьер отметила, что «самой критической категорией» остаются нуждающиеся в дополнительной поддержке семьи с детьми.

Голикова также заявила, что идет проработка мер, которые позволят обеспечить занятость населения. Их планируют принимать в рамках национальных проектов. Кроме того, по мнению вице-премьера, важно поддержание и развитие системы бесплатных услуг, в том числе в сферах здравоохранения и образования.

Ранее газета «Известия» сообщила, что согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) более 20% россиян живут в условиях жесткой экономии. На свои зарплаты они могут себе позволить покупку лишь необходимого набора продуктов.

Автор: Виктор Мальцев
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