Пятилетнюю дочь забрали в Финляндии у гражданки Росси

Пятилетнюю дочь забрали в Финляндии у гражданки России
Хельсинки, 23 ноября. У проживающей в Финляндии гражданки России Лидии Павловской власти отобрали пятилетнюю дочь.
Об инциденте, который произошел в населенном пункте Котка, рассказал правозащитник Йохан Бекман, отметив, что в документах об изъятии несовершеннолетней не было указано оснований для помещения ее в приемную семью.
«Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребенка, в данный момент она не может обжаловать решение в суде. В настоящее время женщина намерена бороться за то, чтобы ей вернули ее дочь», — сообщили РИА Новости в пресс-службе правозащитника.
По данным Бекмана, у женщины ранее уже забрали девятилетнего сына, который, к слову, как и девочка, является гражданином Финляндии. С россиянкой также проживает еще один сын, который имеет гражданства России и Финляндии.
Как напоминает «Газета.ru», россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери. При этом, как сообщает правозащитник, случаи изъятия детей у россиян финскими социальными службами не редки.