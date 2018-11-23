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Пятилетнюю дочь забрали в Финляндии у гражданки России

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Пятилетнюю дочь забрали в Финляндии у гражданки Росси

Хельсинки, 23 ноября. У проживающей в Финляндии гражданки России Лидии Павловской власти отобрали пятилетнюю дочь.

Об инциденте, который произошел в населенном пункте Котка, рассказал правозащитник Йохан Бекман, отметив, что в документах об изъятии несовершеннолетней не было указано оснований для помещения ее в приемную семью.

«Женщина не получила вовремя никаких документов об изъятии ребенка, в данный момент она не может обжаловать решение в суде. В настоящее время женщина намерена бороться за то, чтобы ей вернули ее дочь», — сообщили РИА Новости в пресс-службе правозащитника.

По данным Бекмана, у женщины ранее уже забрали девятилетнего сына, который, к слову, как и девочка, является гражданином Финляндии. С россиянкой также проживает еще один сын, который имеет гражданства России и Финляндии.

Как напоминает «Газета.ru», россиянка просит российские власти о помощи в возвращении дочери. При этом, как сообщает правозащитник, случаи изъятия детей у россиян финскими социальными службами не редки.

Автор: Константин Терехов
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