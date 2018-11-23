Москва, 23 ноября. В России в 2019-2020 годах может начать работать позволяющий производителям снижать цены на жизненно важные лекарства механизм. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму 22 ноября. Инициатива предполагает введение механизма, с помощью которого производители смогу снизить цены на внесенные в список жизненно важных препараты. В настоящее время зарегистрированные в установленном порядке цены возможно лишь индексировать.

В интервью «Российской газете» Голикова заявила, что закон должен вступить в силу в 2019-2020 годах.

Ранее газета «Известия» сообщила, что президент России Владимир Путин на совещании в Санкт-Петербурге 16 ноября назвал здоровье нации важнейшей задачей государства.