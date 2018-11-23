Москва, 23 ноября. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что является главным условием роста рождаемости в России.

Своими мыслями на эту тему вице-премьер поделилась в интервью «Российской газете», отметив, что рост рождаемости в нашей стране напрямую зависит от доступности жилья для семей.

«Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», — пояснила Голикова.

Как сообщает «Ридус», опубликованные в октябре основные направления деятельности российского кабмина на ближайшие пять лет предполагают, что правительство может разработать дополнительные меры по поддержке рождаемости в стране.

Напомним, что ранее Татьяна Голикова рассказала, что число платных услуг в государственных клиниках могут снизить за счет модернизации больниц.