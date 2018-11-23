Профессор истории назвал «скудоумием» попытки США изолировать Россию

Вашингтон, 23 ноября. Заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн назвал «скудоумием» попытки США изолировать Россию.

Размышления на тему ученого из Соединенных Штатов публикует в статье журнал The Nation. По мнению Коэна, попытка «закрыть» такую огромную страну, как Россия, есть не что иное, как «тщеславная глупость».

Профессор отметил, что Америка проводит «скудоумную» внешнюю политику, пытаясь изолировать Российскую Федерацию. В итоге получился обратный эффект – Москва стала самой активной дипломатической столицей в мире.

Чтобы не делали США, считает Стивен Коэн, Россия не только не изолируется, а наращивает с различными странами, в том числе и европейскими, военно-политическое и экономическое партнерство, пишет «Ридус».