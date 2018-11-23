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Россия

Голикова пообещала остановить рост платных услуг в государственных клиниках

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Голикова пообещала остановить рост платных услуг в государственных клиниках

Москва, 23 ноября. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что в государственных учреждениях здравоохранения за счет модернизации больниц и внедрения электронных сервисов может быть остановлен рост платных услуг.

«Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг», — заявила Голикова в интервью «Российской газете».

Она отметила, что рост платных услуг будет остановлен благодаря развитию системы оказания медицинской помощи внутри учреждения и созданию электронных сервисов. Также за счет нового строительства и модернизации, переоснащения поликлиник и больниц и привлечения кадров будет расширено предоставление бесплатных услуг.

Кроме того, вице-премьер России сообщила, что ведется работа по усовершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.

Автор: Виталий Малясев
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