Браудер призвал правительство Канады добиться временного исключения России из Интерпола

Москва, 23 ноября. Финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер выступил с призывом к канадским политикам добиться временного исключения РФ из рядов Интерпола. Об этом сообщает телеканал СВС.

«Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр», — заявил Браудер.

Финансист выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности парламента Канады по видеосвязи. Он заявил, что Россия якобы систематически нарушает правила Интерпола.

Напомним, Браудера обвинили в формировании мошеннической схемы уклонения от уплаты налогов в России, в которой использовались зарегистрированные в Калмыкии компании. В декабре минувшего года финансист был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы.

В понедельник Генеральная прокуратура России сообщила о новом уголовном деле против основателя фонда Hermitage Capital. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса РФ «организация преступного сообщества».

В ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по противодействию транснациональной преступности Москва в скором времени объявит Браудера в международный розыск.