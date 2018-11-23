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В Совфеде заявили, что Запад не волнует запись в конституции Украины

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В Совфеде заявили, что Запад не волнует запись в конституции Украины

Москва, 23 ноября. Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что страны Запада не волнует запись в конституции Украины и закрепление курса в НАТО станет документом для внутреннего пользования.

«Не слышал ни от одного сколько-нибудь серьезного западного политика мнение о том, что Украину ждут в НАТО. А один влиятельный немецкий член Бундесрата прямо сказал мне: «Никогда!» — цитирует сенатора РИА Новости.

Морозов отметил, что заявление о курсе на вхождение страны в НАТО в украинской конституции сделано для внутреннего потребления. По его словам, «Запад уж точно не волнует», что написано в конституции Украины.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что присоединение страны к НАТО является амбициозной задачей, сообщают «Известия». Но глава государства не назвал конкретных сроков вступления Украины в альянс.

Автор: Виталий Малясев
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