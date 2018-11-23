Саратовский депутат завершил «министерскую диету», согласно которой питался на 3,5 тыс. рублей

Саратов, 23 ноября. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил эксперимент по питанию на 3,5 тысячи рублей в месяц, как предлагала бывший региональный министр труда, занятости и миграции Наталья Соколова.

Спор Бондаренко с экс-министром произошел в середине октября. Соколова заявила, что «для минимальных физиологических потребностей» достаточно 3,7 тысячи рублей. По словам бывшей чиновницы, «макарошки стоят всегда одинаково». Бондаренко начал эксперимент 24 октября. Депутат решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, но спустя три недели заявил, что похудел на шесть килограммов.

Бондаренко сообщил, что четверг был последним днем диеты. Депутат намерен взвеситься в пятницу утром.

«Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя», — заявил депутат в ответ на вопрос о том, возможно ли прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Он также отметил, что общался с диетологами на счет возвращения к привычному питанию. Специалисты заверили депутата, что «должен быть определенный период», в который ему не следует нагружать себя жирным или сладким.