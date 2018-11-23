Москва, 23 ноября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, почему не выступает на Украине с гастролями.

Музыкант отметил, что не согласен с призывающими «не поддаваться политическим ветрам» людьми. По словам Шнурова, в случае украинских гастролей его бы не приняли на Украине и в России.

«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» — заявил лидер группы «Ленинград» в интервью журналу «Россия в глобальной политике».

Сергей Шнуров внесен в базу украинского сайта «Миротворец» в 2017 году. Причиной стало выступления его группы в Севастополе. Музыкант отметил, что спокойно относится к возможности того, что его не пустят на Украину, и подчеркнул, что «не привык ломиться в закрытую дверь».