В МИД Венгрии заявили о законности выдачи венгерских паспортов украинцам

Москва, 23 ноября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выдает украинцам паспорта своей страны на законных основаниях, поскольку это не противоречит ни одному украинскому закону.

В интервью DW Сийярто подчеркнул, что в Закарпатье проживают «венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство».

«Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны — это преступление или это запрещено», — отметил министр.

Согласно закону Украины о госслужбе, приобретение гражданства другого государства чиновником является основанием для его увольнения. Ранее скандальный сайт «Миротворец» опубликовал более 300 фамилий тех, кто, как утверждается, будучи украинскими чиновниками получили паспорта Венгрии.

На вопрос DW, выдавались ли паспорта чиновникам, Сийярто ответил, что не знает об этой ситуации. Однако добавил, что «в Венгрии для получения второго гражданства неважно, является человек чиновником или нет».

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в последние несколько месяцев. Изначально скандал разгорелся на фоне принятия Украиной закона об образовании, согласно которому сокращалось обучение на языках нацменьшинств.

В сентябре ситуация осложнилась после появления информации о том, что жителям Закарпатья выдали венгерские паспорта. Киев ответил на это высылкой венгерского консула. Будапешт в ответ выслал украинского консула.

Сийярто подчеркнул, что все, что делала в этом вопросе венгерская сторона, «полностью соответствовало венгерским нормам, международным и европейским нормам, и не противоречило ни одному закону Украины».

«Поэтому я действительно не понял, почему возник такой скандал», — резюмировал Сийярто.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, глава правительства Венгрии Виктор Орбан ранее выразил сомнения, что при действующей в Киеве власти отношения с Украиной можно будет улучшить. По его словам, с нынешним украинским руководством «невозможно достичь соглашения».