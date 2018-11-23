«Очередной нахлебник»: в Госдуме объяснили, почему ЕС и НАТО не ждут Украину в своих рядах

Москва, 23 ноября. Ни НАТО, ни Европейский союз не ждут вступления Украины в свои организации, поскольку Киев станет для них лишь очередным нахлебником, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Морозов в интервью РИА Новости отметил, что Украина имеет право вступать в любые организации, однако «ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут».

«Потому что для ЕС Украина станет очередным нахлебником, как те же самые восточно-европейские страны, которые туда вступают», — отметил депутат.

Морозов добавил, что для альянса Украина не представляет никакой ценности, «поскольку обладает очень слабой армией, неспособной даже на то, чтобы противостоять ополченцам Донбасса».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию страны о курсе на вступление в НАТО и ЕС является помимо прочего сигналом для России.

При этом он не назвал конкретных сроков вступления в альянс. Однако подчеркнул, что членство Украины в НАТО будет гарантировать стране безопасность, а также преодоление бедности.

Ранее Конституционный суд Украины признал законность проекта, который предлагает закрепить на государственном уровне курс Киева на вступление в Европейский союз и НАТО. Однако планы киевских властей раскритиковали даже в самой Украине. В частности, украинский политолог Александр Дудчак в интервью ФАН отметил, что события пяти лет, прошедших после кровопролитного Майдана, должны были продемонстрировать Порошенко, что украинские власти «должны восстанавливать страну, а не грезить о ЕС и НАТО».

По его словам, инициативу КСУ можно назвать «только позором», поскольку ранее представители ЕС и НАТО уже заявляли, что Украине не светит членство ни в той, ни в другой международной организации.