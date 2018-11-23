Лондон опубликовал новое видео с Петровым и Бошировым в Солсбери

Лондон, 23 ноября. Полиция Лондона опубликовала новую видеозапись пребывания подозреваемых по «делу Скрипалей» граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери.

В сообщении Скотланд-Ярда отмечается, что на записи с камер видеонаблюдения запечатлены Петров и Боширов, а также то, «как они прибывают и перемещаются по Солсбери в воскресенье, 4 марта».

Помимо этого опубликованы фотографии «модели поддельного флакона из-под духов», где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Напомним, по мнению Лондона, к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В Москве все обвинения категорически опровергают. В сентябре обвинения были предъявлены Петрову и Боширову. Лондон утверждает, что они являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые ранее заявляли, что прибыли в Солсбери в качестве туристов.

Отметим, с момента инцидента в Солсбери российская сторона не переставала направлять запросы британским коллегам с целью прояснить судьбу Скрипалей. Однако практически все сообщения остались без ответа. В МИД РФ сообщали, что за последние несколько месяцев посольство РФ направило более 70 нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании.

Ранее в Генпрокуартуре РФ заявляли, что за все это время ведомство не получало ни единого запроса от британской стороны по делу об отравлении Скрипалей.