В МИД объяснили, зачем Запад «намеренно и натужно» вбрасывает тему Азовского моря

Москва, 23 ноября. Запад придумал проблему Азовского моря, поскольку Крым, не являясь более острым сюжетом, перестал быть инструментом давления на Россию, считает замглавы МИД Григорий Карасин.

«Азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно и натужно», — заявил Карасин в интервью «Коммерсанту».

По его мнению, киевские власти вместе с западными координаторами нашли новую антироссийскую тему, созданную на пустом месте. Замглавы МИД подчеркнул, что тема Азовского моря представляет интерес лишь как новый повод для ужесточения санкций против РФ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что украинские власти намеренно нагнетают напряженность в Азовском море.

Напомним, на прошлой неделе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море. Как сообщал RT, она подчеркнула, что Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.