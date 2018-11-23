Палеонтологи нашли на территории Польши предка человека размером со слона

Варшава, 23 ноября. Ученые нашли на территории Польши необычные останки дицинодонта, древнейшего предка людей и всех других млекопитающих. Находка указывает на то, что эти животные не уступали по размерам слонам и динозаврам.

Как сообщает журнал Science, Томаш Сулей из Института палеонтологии ПАН в Варшаве назвал данное открытие эпохальным, поскольку «обнаружение «лисовиции» радикально меняет наши представления об истории эволюции поздних дицинодонтов». Теперь ученым предстоит выяснить, что заставило родичей млекопитающих достичь тех же гигантских размеров, как и динозавров.

Ученые предполагали, что примитивные млекопитающие были относительно небольшими по размерам и массе и питались в основном насекомыми. Раскопки на юге Польши, в окрестностях деревни Лисовице доказывают ошибочность данной теории. Здесь за последние 10 лет были найдены более тысячи костей и других окаменелостей. После проведенного анализа ученые выяснили, что часть данных останков принадлежат не динозаврам, а крупному дицинодонту.

Его длина оценивается в 4,5 метра, а высота составляла 2,6 метра. По предварительным данным, весил дицинодонт около девяти тонн.

Предположительно, гигант был травоядным и теплокровным. Сравнение костей лисовиции и современных ему четвероногих травоядных динозавров показывает, что они обладали примерно схожими размерами и массой.