Суд арестовал третьего поджигателя редакции ФАН
Санкт-Петербург, 23 ноября. Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте Василия Кирсанова, обвиняемого в поджоге редакции Федерального агентства новостей.
Суд постановил взять под стражу Кирсанова до 9 января 2019 года.
По версии следствия, 9 октября Кирсанов в разбитое окно в редакции ФАН «вылил из бутылки бензин… и зажженной спичкой осуществил поджог».
Отмечается, что следователи также получили сведения о причастности Кирсанова к поджогу редакции НТВ 10 ноября.
По данным следствия, организованную группу с Кирсановым составляли шеф-редактор газеты «Вкризис.ру» Вадим Лифшиц, водитель-экспедитор Игорь Васильев, Аркадий Орлов и неустановленное лицо.
Лифшиц и Васильев также ранее были арестованы до 9 января. Как сообщало ранее ФАН, оба подозреваемых тесно связаны с маргинальными группами, которые можно смело назвать бандеровским подпольем, они активно действуют на территории Петербурга.
Руководитель ФАН Евгений Зубарев ранее отметил, что не согласен с формулировкой суда о вменяемом Лившицу преступлении.
«У нас есть основания полагать, что Орлов и Лившиц пошли на это преступление из экстремистских побуждений, их действия координировались и, скорее всего, финансировались из Киева, поэтому их деяния следует расценивать как политически мотивированный экстремизм», — подчеркнул ранее Зубарев.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов также подчеркнул, что действия поджигателей следует квалифицировать как теракт.
«Я считаю, что никакого хулиганства в их действиях нет, это практически покушение на теракт. Эти лившицы и прочие мерзавцы делали это не потому, что они какие-то хулиганы. Они намеренно пытались поджечь редакцию с людьми, которые имеют свою позицию, — позицию, которая отличается от их неолиберальной точки зрения», — заявил Милонов.