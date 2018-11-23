Саркози в Москве признался в дружеских чувствах к Путину

Москва, 22 ноября. Бывший президент Франции Николя Саркози посетил российскую столицу с неожиданным визитом и признался в дружеских чувствах к российскому президенту Владимиру Путину.

Саркози посетил предновогодний прием Российского фонда прямых инвестиций. Выступая со сцены, он отметил, что живущие в России даже не подозревают, до какого уровня изменился престиж страны на международной арене. По его словам, «Россия вновь стала могущественной державой».

«В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия», — подчеркнул Саркози.

Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год. После ухода с поста президента продолжал политическую деятельность. В 2017 году принял участие в президентской гонке, однако не прошел праймериз.

В конце октября, как сообщал RT, Саркози назвал антироссийские санкции контрпродуктивными. По его словам, «Европа и Россия должны работать в условиях доверия».

Отметим, Саркози не первый раз приезжает в Россию после того, как покинул пост президента Франции. Летом он посетил Казань, побывав на матче чемпионата мира — 2018 по футболу между сборными Франции и Австралии. Тогда он назвал атмосферу мундиаля фантастической.