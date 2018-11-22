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СМИ сообщили о задержании экс-главы ЦСКА в Москве

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СМИ сообщили о задержании экс-главы ЦСКА в Москве

Москва, 22 ноября. Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, ранее возглавлявший ЦСКА, полковник Михаил Барышев задержан в Москве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, Барышева подозревают в мошенничестве при организации зимних Всемирных военных игр в Сочи, которые прошли в прошлом году. По данным источников, Барышева обвиняют в получении взятки.

На данный момент официальных комментариев не поступало.

Автор: Олеся Волкова
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