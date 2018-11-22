Сбербанк возглавил тройку самых дорогих российских компаний

Москва, 22 ноября. Согласно данным торгов на Москвоской бирже, Сбербанк смог обойти «Роснефть» и стать самой дорогой российской компанией по капитализации.

На момент закрытия торгов обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Благодаря этому капитализация компании увеличилась до 4,47 трлн рублей.

Из-за снижения акций «Роснефти» до 411,1 рубля, капитализация компании снизилась до 4,36 трлн рублей.

Третье место на сегодняшний день занимает «Лукойл» — 3,6 трлн рублей.

В середине октября были опубликованы рейтинги деловой репутации Reputation Institute и EmCo. Tele2, «Яндекс» и Сбербанк возглавили рейтинг в своих секторах второй год подряд, сообщала «Газета.ру».