Порошенко уволил главу Луганской области

Киев, 22 ноября. Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.

В четверг на сайте украинского президента был опубликован указ, согласно которому Порошенко распорядился освободить Гарбуза с должности «согласно поданному им заявлению».

Гарбуз возглавлял Луганскую область с апреля 2016 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что горняки шахты имени Капустина, которая находится в Луганской области, более трех недель остаются под землей, требуя от украинских властей погасить задолженность по зарплате.