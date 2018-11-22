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Порошенко уволил главу Луганской области

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Порошенко уволил главу Луганской области

Киев, 22 ноября. Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.

В четверг на сайте украинского президента был опубликован указ, согласно которому Порошенко распорядился освободить Гарбуза с должности «согласно поданному им заявлению».

Гарбуз возглавлял Луганскую область с апреля 2016 года. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что горняки шахты имени Капустина, которая находится в Луганской области, более трех недель остаются под землей, требуя от украинских властей погасить задолженность по зарплате.

Автор: Олеся Волкова
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