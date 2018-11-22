Хаски признан невиновным по одному из трех предъявленных обвинений

Краснодар, 22 ноября. Рэпер Дмитрий Кузнецов, известный под псевдонимом Хаски, признан судом в Краснодаре невиновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах.

Федеральный судья Виктория Глущенко при оглашении постановления сообщила, что в действиях Кузнецова нет «состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП». Суд постановил прекратить административное дело.

Как сообщала «Газета.ру», ранее рэпер был арестован за мелкое хулиганство на 12 суток.

В среду стало известно, что полиция Краснодара задержала Кузнецова возле клуба, где должен был состояться его концерт. После отмены концерта в клубе Кузнецов залез на крышу автомобиля и начал зачитывать тексты своих песен.

В полиции на Хаски составили три протокола об административных правонарушениях: за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство, а также отказ пройти медосвидетельствование.

На заседании суда адвокат певца Алексей Аванесян настаивал, что Хаски попросту не оставили выбора, выгнав его на улицу. Сам рэпер заявил, что не признает свою вину, а концерт был сорван намеренно. Как сообщал RT, защита певца также обращала внимание на то, что все протоколы допроса свидетелей были составлены «под копирку, вплоть до знаков препинания».