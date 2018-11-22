Сирия: МИД Ирана назвал астанинский процесс единственным работающим форматом 

Рим, 22 ноября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал астанинский процесс единственным работающим форматом сирийского урегулирования.

Выступая на форуме «Средиземноморские диалоги» в Риме, Зафир отметил, что Иран тесно работает с российской стороной в Сирии. При этом он добавил, что Тегеран проводит в регионе свою политику: пытается защитить САР от угрозы террористов.

«Я думаю, РФ добивается того же», — добавил он.

Зафир подчеркнул, что Иран, РФ и Турция в Сирии, в первую очередь, должны «сохранить территориальную целостность Сирии и сражаться с террористами».

«Единственный механизм, который сработал в Сирии, — это астанинский процесс, а единственные страны, которые могут предотвратить бедствие, были Иран, Россия и Турция», — отметил министр.

Очередная встреча в Астане состоится 28-29 ноября в традиционном формате с участием делегаций стран-гарантов, правительства САР, сирийской вооруженной оппозиции, сообщала «Газета.ру». На переговоры в качестве наблюдателей приглашены представители ООН и Иордании.

Ранее RT сообщал, что Россия, Иран и Турция могут рассмотреть вопрос о подключении новых наблюдателей к переговорам по САР в Астане.