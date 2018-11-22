«Они там людей сожгли, что им ресторан»: Прилепин прокомментировал открытие KFC в Доме профсоюзов

Москва, 22 ноября. На Украине остается огромное количество невменяемых людей, поэтому не стоит удивляться открытию ресторана KFC в сгоревшем во время Евромайдана Доме профсоюзов, считает российский писатель Захар Прилепин.

В интервью Life Прилепин отметил, что «в Одессе, Киеве, на Украине огромное количество людей, которые невменяемы», поэтому, по его мнению, ситуации с рестораном можно не удивляться.

«После убийства тысяч людей, после растерзания, пыток, утоплений, издевательств давайте еще удивимся, что они ресторан там открыли. Да они там людей сожгли, что им ресторан? Ресторан и ресторан, это самое малое, что они могут сделать», — подчеркнул писатель.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, скандал разгорелся из-за того, что в киевском Доме профсоюзов, горевшем во время событий на Майдане в 2014 году, в среду открылся ресторан быстрого питания KFC.

Многих жителей Киева факт открытия ресторана в практически уничтоженном во времена Майдана здании возмутил. Вечером в среду у здания прошли акции протеста. Активисты пытались блокировать работу заведения, называя «кощунством открытие фаст-фуда в здании, где погибли люди». После этого ресторан временно прекратил свою работу.

В пятницу стало известно, что украинское PR-агентство Mainstream разорвало контракта с компанией YUM! Brands, представляющей KFC в стране.