Алеппо, 22 ноября. Нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков зафиксированы в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. В результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей, один военнослужащий сирийской армии погиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксированы обстрелы районов Захра и Суккари города Алеппо, населенных пунктов Арафит провинции Алеппо, Джубб-эз-Зарур провинции Латакия и Телль-Баззам провинции Хама.

При обстреле района Захра в Алеппо ранения получили пять мирных жителей. При обстреле боевиками населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама погиб военнослужащий.