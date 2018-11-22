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Сирия: пять мирных жителей ранены при обстреле боевиками города Алеппо

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Сирия: пять мирных жителей ранены при обстреле боевиками города Алеппо

Алеппо, 22 ноября. Нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков зафиксированы в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. В результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей, один военнослужащий сирийской армии погиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксированы обстрелы районов Захра и Суккари города Алеппо, населенных пунктов Арафит провинции Алеппо, Джубб-эз-Зарур провинции Латакия и Телль-Баззам провинции Хама. 

При обстреле района Захра в Алеппо ранения получили пять мирных жителей. При обстреле боевиками населенного пункта Телль-Баззам провинции Хама погиб военнослужащий.

Автор: Олеся Волкова
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