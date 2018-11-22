В МИД РФ назвали «страшилкой» слухи о милитаризации Азовского моря

Москва, 22 ноября. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что слухи о милитаризации Азовского моря Россией являются очередной придуманной «страшилкой». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не собирается создавать военную базу в акватории.

«Милитаризация Россией Азовского моря» — это еще одна придуманная «страшилка», которая высосана из пальца. Вооруженные силы Российской Федерации используются только для охраны Крымского моста в связи с упомянутыми террористическими угрозами», — заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсант».

По словам Карасина, тема Крыма потеряла свою актуальность, поэтому на Западе придумали новый сюжет для давления на Россию. Замглавы МИД РФ отметил, что на самом деле ситуация в Азовском море западным коллегам неинтересна. Им важен лишь новый повод для антироссийской риторики и предлог для введения санкций.

Карасин добавил, что ситуация в Азове ровно обратная, ведь за безопасность в акватории отвечают только российские пограничники, их сил вполне достаточно. Однако Украина со своей стороны наращивает присутствие в Азовском море и при поддержке США расширяет береговую военную инфраструктуру.

