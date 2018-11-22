Зимний сезон в Москве открывает обновленный каток в парке Горького. ФАН-ТВ

Одно из главных событий зимнего сезона — открытие катка в парке Горького. Каток заливают восьмую зиму подряд, и каждый год его оформление уникальное. В этом году каток получил название «Фабрика счастливых людей», так охарактеризовал парк в 1934 году английский писатель и публицист Герберт Уэллс. Все пространство парка украсили в индустриальном стиле, павильоны стилизовали под фабричные цеха, а у главного входа на арке поставили инсталляцию в виде конвейерной ленты.

«В этом году тема самого катка — «Фабрика счастливых людей». Тему мы взяли из нашего юбилейного года, нам исполнилось 90 лет. И в 1934 году, когда приехал в Москву известный английский писатель Герберт Уэллс, он сказал, посмотрев на всех посетителей и то, что здесь происходит, что это настоящая «фабрика счастливых людей», — рассказала Марина Люльчук, директор ЦПКиО им. М. Горького.

К зимнему сезону закупили более полутора тысяч новых коньков, а некоторые женские модели теперь будут с неоновыми шнурками и подсветкой. В центре катка на протяжении всего сезона из стеклянной медиарубки будут транслировать концерты и выступления известных ди-джеев.