Украинцев разозлило открытие ресторана KFC в сгоревшем Доме профсоюзов

Киев, 22 ноября. Украинское PR-агентство Mainstream разорвало контракта с компанией YUM! Brands, которая является официальным представителем KFC на Украине, после скандала с открытием ресторана KFC в Доме профсоюзов в центре Киева.

Накануне на Майдане Независимости в Киеве произошла потасовка активистов с полицией из-за открытия ресторана KFC в здании Дома профсоюзов. Активисты утверждают, что во время событий Евромайдана в 2014 году в здании Дома профсоюзов заживо сгорели люди, поэтому там не может располагаться ресторан.

В свою очередь PR-агентство Mainstream сообщили о расторжении контракта с компанией. В агентстве утверждают, что предупреждали компанию YUM! Brands о рисках в связи с открытием ресторана в Доме профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC

«Та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands», — говорится в сообщении PR-агентства.

Минувшим вечером 22 активисты пытались блокировать работу заведения, называя «кощунством открытие фаст-фуда в здании, где погибли люди». После этого ресторан временно прекратил свою работу.